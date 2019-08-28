2019-08-28T07:39:39+03:00
Общество

Тагильчане ищут нового подрядчика на строительство моста

Конкурс продлится до 3 сентября
Мария Трапезникова
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Конкурс продлится до 3 сентября, аукцион назначен на 6 сентябряКонкурс продлится до 3 сентября, аукцион назначен на 6 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Нижнего Тагила ищет нового подрядчика на строительства моста через пруд. Соответствующий запрос был опубликован на сайте госзакупок. Прием заявок уже начался и продлится до 3 сентября. Максимальная цена контракта – 3,9 миллиарда рублей.

- Подрядчик до декабря 2022 года должен построить подъездные дороги, транспортные и пешеходные путепроводы над и под дорогой, а также велодорожки и сопутствующую инженерную инфраструктуру, - указано в документации.

Если желающие найдутся, то в этом году на строительство будет выделено 526,3 миллиона рублей, в 2020 году – 948 миллионов, а в 2021 и 2022 годах по 1,3 миллиарду и 1,2 миллиарду рублей. Сам аукцион состоится 6 сентября.

Напомним, что это уже вторая попытка мэрии Нижнего Тагила найти подрядчика. Первый конкурс был объявлен в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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