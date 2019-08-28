2019-08-28T07:25:13+03:00
Общество

«Бэд-трип – тоже трип»: екатеринбургская группа «Курара» сняла «Ненастоящего мужчину»

Съемки проходили прямо во время концерта
Мария Трапезникова
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"Курара" выпустила клип на песню из нового альбома"Курара" выпустила клип на песню из нового альбомаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургская группа «Курара» выпустила новый live-клип на песню «Ненастоящий мужчина». Она вошла в новый альбом «Кафка». Съемки проходили прямо во время их концерта 25 апреля.

- Альбом «Кафка» вышел еще в марте. Почти вся музыкальная составляющая была придумана в течение 2016-2017 годов, - рассказал гитарист группы Юрий Облеухов. – Мы пытались достичь более свежего звучания, отличающегося от прошлых альбомов.

Кстати, скоро у «Курары» должен выйти еще один клип – дань свердловскому конструктивизму. А не так давно музыкантов позвали выступить на концерте-громоотводе в Москве, который проходил одновременно с митингами.

Курара сняла live-клип на песню из нового альбома.Видео: группа "Курара" во "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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