Переходим на «зеленый» свет: екатеринбургские полицейские проведут профилактический рейд по детям
Екатеринбургские полицейские проведут рейд «Внимание – дети!». Главная цель – уменьшить количество ДТП с участием несовершеннолетних.
- По статистике, с начала года в нашем городе зарегистрировано 75 аварий, в которых получили ранения 82 ребенка, - поделились в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Рейд призван напомнить детям и взрослым о безопасном поведении на дороге, адаптировать их к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы.
Особое внимание будет уделяться качеству и своевременности выполнения работ по нанесению и обновлению дорожной разметки, восстановлению «лежачих полицейских», установке знаков и ограждений. Инспекторы также проверят транспорт, которым находится при всех учебных заведениях и перевозит детей.
2 сентября все сотрудники ГИБДД выйдут дежурить около школ, садов и колледжей, чтобы обеспечить безопасность перехода родителям и детям и провести профилактические беседы о соблюдении ПДД. Особое внимание будет обращено на взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU