2019-08-28T06:47:35+03:00
Общество

Переходим на «зеленый» свет: екатеринбургские полицейские проведут профилактический рейд по детям

С ними побеседуют о ПДД
Мария Трапезникова
Поделиться:
Перед 1 сентября с детьми проведут беседы о соблюдении ПДДПеред 1 сентября с детьми проведут беседы о соблюдении ПДДФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбургские полицейские проведут рейд «Внимание – дети!». Главная цель – уменьшить количество ДТП с участием несовершеннолетних.

- По статистике, с начала года в нашем городе зарегистрировано 75 аварий, в которых получили ранения 82 ребенка, - поделились в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Рейд призван напомнить детям и взрослым о безопасном поведении на дороге, адаптировать их к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы.

Особое внимание будет уделяться качеству и своевременности выполнения работ по нанесению и обновлению дорожной разметки, восстановлению «лежачих полицейских», установке знаков и ограждений. Инспекторы также проверят транспорт, которым находится при всех учебных заведениях и перевозит детей.

2 сентября все сотрудники ГИБДД выйдут дежурить около школ, садов и колледжей, чтобы обеспечить безопасность перехода родителям и детям и провести профилактические беседы о соблюдении ПДД. Особое внимание будет обращено на взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Произошло короткое замыкание: в Свердловской области «загорелся» спорткомплекс
«Буду краток: рад»: участник «Квартета И» из Екатеринбурга стал заслуженным артистом России
Дело врачей в Нижнем Тагиле: три поручения от губернатора для решения проблемы
Реставрацией Екатеринбургской гостиницы «Исеть» займется петербургская фирма
В Екатеринбурге завоевывают популярность рестораны самообслуживания и рестораны-клубы
Не смогла полететь из-за болезни ребенка: На Урале женщине не возвращали деньги за неиспользованные билеты на самолет
«Четкие пацанчики»: В Исправительной колонии Нижнего Тагила показали как надо читать рэп
Не будем строить «штампованные» заведения: на Урале построят школы нового поколения
«Отказали ноги»: в лесу Свердловской области нашли пропавшую пенсионерку
Русалочка, Чудо-женщина и Харли Квинн: уральская стримерша покорила подписчиков завораживающими косплеями
На Урале суд восстановил женщину с хроническими заболеваниями в очереди на получение жилья
«Уголки для отдыха должны быть в каждом районе»: Александр Высокинский открыл новый благоустроенный сквер
ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»
Свердловского пристава оштрафовали за «косяки» в рассмотрении обращений
Не растерялась: на Урале местная жительница потушила горящего мужчину на пороге своего дома
«Шрифт - полная жесть»: студия Артемия Лебедева создала для уральского бизнесмена логотип как у Apple