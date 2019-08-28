Переходим на «зеленый» свет: екатеринбургские полицейские проведут профилактический рейд по детям

СЕГОДНЯ 06:46 2019-08-28T06:47:35+03:00

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Екатеринбургские полицейские проведут рейд «Внимание – дети!». Главная цель – уменьшить количество ДТП с участием несовершеннолетних.

- По статистике, с начала года в нашем городе зарегистрировано 75 аварий, в которых получили ранения 82 ребенка, - поделились в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Рейд призван напомнить детям и взрослым о безопасном поведении на дороге, адаптировать их к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы.

Особое внимание будет уделяться качеству и своевременности выполнения работ по нанесению и обновлению дорожной разметки, восстановлению «лежачих полицейских», установке знаков и ограждений. Инспекторы также проверят транспорт, которым находится при всех учебных заведениях и перевозит детей.

2 сентября все сотрудники ГИБДД выйдут дежурить около школ, садов и колледжей, чтобы обеспечить безопасность перехода родителям и детям и провести профилактические беседы о соблюдении ПДД. Особое внимание будет обращено на взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU