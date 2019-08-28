Произошло короткое замыкание: в Свердловской области «загорелся» спорткомплекс

СЕГОДНЯ 06:26 2019-08-28T06:26:25+03:00

Это были пожарные учения, поэтому никто не пострадал – ни понарошку, ни в реальности

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В Новой Ляле вчера вечером, 27 августа, «загорелся» большой спорткомплекс. Оказалось, что на территории объекта проходили пожарные учения.

- По замыслу, возгорание произошло из-за короткого замыкания на первом этаже спорткомплекса, в помещении кафе, - поделились в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. – После звукового оповещения о пожаре администрацией была организована эвакуация персонала.

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Однако один из сотрудников находился на втором этаже здания и из-за сильного задымления не имел возможности самостоятельно покинуть помещение. Прибывшие к месту происшествия пожарные организовали разведку. После ряда установленных действий «пожар» был ликвидирован.

Все это мероприятие было максимально приближенным к реальным условиями и проводилось для того, чтобы отработать действия персонала и самих спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU