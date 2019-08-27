2019-08-27T22:13:12+03:00
Звезды

«Буду краток: рад»: участник «Квартета И» из Екатеринбурга стал заслуженным артистом России

Вместе с Александром Демидовым звание получил его коллега Камиль Ларин
Лев ИСТОМИН
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Александр Демидов. Фото:личная страничка актера в соцсетиАлександр Демидов. Фото:личная страничка актера в соцсети
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Участник популярного «Квартета И», актер театра и кино Александр Демидов, который родился и вырос в Свердловске, наконец-то в 48 лет стал заслуженным артистом России. Вместе с ним по Указу президента звание получил его коллега по юмористическому квартету - Камиль Ларин.

- Получили с Камилем звания заслуженных артистов. Представляю, что было бы со мной десять лет назад и пока не представляю, что со мной сейчас. Буду краток: РАД! – прокомментировал Демидов радостную новость. – Дело уже в осознании лет, а не званий, хотя и это очень приятно!

"Квартет И". Фото: личная страничка актера в соцсети

"Квартет И". Фото: личная страничка актера в соцсети

Напомним, что с начала 1990-х годов Демидов вместе с коллегами создали коммерческий «Квартет И», который знаменит своими спектаклями и фильмами «День выборов», «День радио» и «О чем говорят мужчины».

Фото: скан Указа

Фото: скан Указа

ИСТОЧНИК KP.RU

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