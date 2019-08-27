2019-08-27T21:17:20+03:00
Общество

Дело врачей в Нижнем Тагиле: три поручения от губернатора для решения проблемы

Евгений Куйвашев выслушал подчиненных и озвучил свою стратегию
Лев ИСТОМИН
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Глава региона дал поручения подчиненным. Фото: Департамент информационной политики регионаГлава региона дал поручения подчиненным. Фото: Департамент информационной политики региона
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История с увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле взбудоражила не только медицинское сообщество и пациентов, но и чиновников, которые после реакции Кремля стали делать конкретные шаги для разрешения непростой ситуации.

Во вторник, 27 августа, десант из Екатеринбурга во главе с вызванным из отпуска министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым отправился в Нижний Тагил, чтобы на месте изучить проблемы с увольнением врачей и лично пообщаться с медиками.

Во второй половине дня сразу после возвращения делегации губернатор Евгений Куйвашев созвал совещание, чтобы выработать стратегию решения проблему. На встрече глава региона раздал поручения для поэтапного решения проблемы.

Ответственный за медицину в регионе - Андрей Цветков. Фото: Департамент информационной политики региона

Ответственный за медицину в регионе - Андрей Цветков. Фото: Департамент информационной политики региона

Первое: проведение социологического исследования на предмет удовлетворенности уральцев качеством медицинских услуг. Также в ходе исследования специалисты выяснят, насколько врачи и медицинский персонал довольны условиями труда и уровнем заработка.

Второе: профильные ведомства обновят региональную программу развития первичного звена здравоохранения в Свердловской области. Чиновник снова подумают над тем, как развивать в регионе поликлиники, больницы и здравпункты. Главная проблема в этой сфере, по мнению Куйвашева, дефицит специалистов.

Третье: в больницах Нижнего Тагила в ближайшее время тщательно проверят. Это касается зарплаты медиков (включая стимулирующую часть), их нагрузки, взаимоотношения в коллективе (акцент на том, как руководство слышит подчиненных). Уже стартовала финансовая проверка в больницах города.

Важно: в период кризиса медицинская помощь жителям Нижнего Тагила оказывается в полном объеме.

Нагрузка на врачей растет, а вот зарплаты нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нагрузка на врачей растет, а вот зарплаты нетФото: Алексей БУЛАТОВ

Комментарий губернатора Евгения Куйвашева по поводу причины кризиса:

- Ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле сложилась, прежде всего, из-за возросшей нагрузки на специалистов и просчетов в организации работы медицинских учреждений на местах. В то же время немаловажной причиной является, на мой взгляд, и недостаточная кадровая работа, как со стороны главврачей тагильских больниц, так и со стороны областного министерства здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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