СЕГОДНЯ 19:36 2019-08-27T19:36:18+03:00

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В Екатеринбурге завоевывают популярность рестораны самообслуживания и рестораны-клубы, которые открывают в современных жилых застройках. Но по количеству предприятий в городе в лидерах остаются столовые. Их в столице Урала 595. Всего в городе работает 2 428 предприятия общественного питания. Среди них 170 ресторанов, 227 баров, 478 кафе, 163 кофейни, 171 закусочная, 248 быстро и 376 заведениями других типов. Это чайные, буфеты, кафетерии и кейтеринговые компании.

- Наибольшее развитие сферы общественного питания произошло за счёт расширения сети общедоступных предприятий - их количество на начало текущего года составило 1 749 единиц. Но распределение объектов по районам города происходит неравномерно. Лидируют центральные районы - Ленинский и Верх-Исетский. Нехватка мест особо остро ощущается в Орджоникидзевском и Чкаловском, а также в микрорайонах новой застройки, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Среди современных тенденций отмечается развитие доступных по цене предприятий общественного питания, рост числа национальных кухонь и сети ресторанов в торговых центрах. Кроме того увеличивается количество сетевых предприятий. Распространяется культура питания вне дома. Среди горожан растет популярность заведений формата «открытая кухня» и доставки еды домой.

ИСТОЧНИК KP.RU