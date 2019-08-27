Не смогла полететь из-за болезни ребенка: На Урале женщине не возвращали деньги за неиспользованные билеты на самолет

СЕГОДНЯ 19:03 2019-08-27T19:48:11+03:00

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На Урале женщине не возвращали деньги за неиспользованные билеты на самолет. Она не смогла полететь в Анапу из-за болезни несовершеннолетнего ребенка. Дочка заболела, когда уже билеты за 23 659 рублей лежали у мамы в кармане. Отпуск был запланирован за полтора месяца до вылета.

- У «Авиакомпании «Победа» было заранее забронировано и оплачено два электронных билета. За месяц до авиаперелета ребенок попал в больницу, девочке был поставлен диагноз «инфекционный мононуклеоз». По окончании лечения смена климата была противопоказана. Сразу же после этого потребитель информировала авиаперевозчика об отказе от перелета и отмене бронирования, также заблаговременно женщина направила все необходимые документы в адрес авиакомпании, ожидая возврата уплаченной денежной суммы, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Авиакомпания отказалась удовлетворять требования потребителя, подвергнув сомнению доводы для возврата денег за неосуществленный перелет. Специалистом Роспотребнадзора было подготовлено исковое заявление в суд. В ходе судебных разбирательств были опрошены врачи, показания которых были учтены при вынесении решения в пользу потребителя. Авиакомпания по решению суда сейчас должна вернуть женщине деньги за неиспользованные билеты.

ИСТОЧНИК KP.RU