Не будем строить «штампованные» заведения: на Урале построят школы нового поколения

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-27T17:59:16+03:00

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На Урале построят школы нового поколения. Об этом на педагогическом совещании заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На проект «Образование» потратят 1,7 миллиарда рублей. В этом году конференция получилась масштабной - участие приняли около четырех тысяч директоров образовательных учреждений, педагогов, руководителей в сфере образования и представителей профсоюзных организаций. Глава региона призвал отказаться от «штампованных» учебных заведений.

- Прогнозные расчеты прироста детей школьного возраста показывают, что необходимо ускорить темпы ввода новых мест. Мы будем строить не просто «штампованные» учебные заведения, а школы нового поколения. Мы будем создавать современные образовательные центры с использованием самых передовых технологий, в том числе BIM-технологий, применяя качественные и безопасные материалы, умные сервисы, энергосберегающие системы, разумный подход к организации внутреннего пространства и оснащению классов, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

В ходе совещания озвучили уже имеющиеся результаты проекта «Образование». Например, в Каменске-Уральском строится школа на 1275 мест, в Невьянском городском округе на 1000 мест. До конца 2019 года в регионе планируется создать еще около семи тысяч мест. На подготовку общеобразовательных учреждений в этом году было направлено 4,8 миллионов рублей. Школы региона в этом году примут более 500 тысяч учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU