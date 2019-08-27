«Отказали ноги»: в лесу Свердловской области нашли пропавшую пенсионерку

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-27T17:20:12+03:00

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В лесу Свердловской области нашли пропавшую 82-летнюю пенсионерку. Женщину искали четверо суток. Она в одиночку ушла за грибами и ягодами. Там у нее «отказали» ноги» и она не могла самостоятельно передвигаться. Родственники самостоятельно пытались найти её, но не смогли, после обратились за помощью в полицию.

- Пропавшую разыскивали сотрудники полиции, представители МЧС, волонтеры, местные жители родственники, а также применялись беспилотный тепловизор и сигнальное громкоговорящее устройство, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

От бессилия женщина не могла звать на помощь. Телефон она оставила дома. Поиски усложнились из-за того, что женщина была одета в костюм защитного цвета.В настоящее время найденная пенсионерка госпитализирована в Алапаевскую городскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU