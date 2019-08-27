Русалочка, Чудо-женщина и Харли Квинн: уральская стримерша покорила подписчиков завораживающими косплеями

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-27T17:02:15+03:00

Анастасия лишь недавно начала делать косплеи, но уже имеет большой отклик. Фото: Instagram

Анастасия Уксусова окончила факультет журналистки УрФУ, но вместо работы в СМИ связала свою жизнь с киберспортом

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Уроженка Полевского, стримерша Анастасия Уксусова покорила своих подписчиков фотографиями в образах героев компьютерных игр, фильмов и мультиков. В 2016 году уралочка окончила факультет журналистики УрФУ, а после этого переехала из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, где связала свою жизнь с киберспортом.

Девушка признается, что не тратит много времени на создание образов, но в дальнейшем продолжит работу в этом направлении.

uksauksa Настя Уксусова в образе русалочки Ариэль

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- Я делаю не профессиональные косплеи, а скорее качественные пародии, - рассказывает «КП» Настя Уксусова. - Полноценные косплеи это очень сложно и энергозатратно, люди по несколько месяцев могут готовить один костюм: шить, подбирать обувь и грим. Я же делаю читаемые образы только для фото в Instagram, и могу делать это часто. Я пока только начала этим заниматься, но уже имею большой отклик. В планах сделать образы из Overwatch, League of legends, «Наруто» и многие другие.

uksauksa Этот образ одновременно совмещает в себе и ангела и эльфийку

uksauksa А на этот косплей уралочку натолкнула игра Dota 2

ИСТОЧНИК KP.RU