Русалочка, Чудо-женщина и Харли Квинн: уральская стримерша покорила подписчиков завораживающими косплеями
Уроженка Полевского, стримерша Анастасия Уксусова покорила своих подписчиков фотографиями в образах героев компьютерных игр, фильмов и мультиков. В 2016 году уралочка окончила факультет журналистики УрФУ, а после этого переехала из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, где связала свою жизнь с киберспортом.
Девушка признается, что не тратит много времени на создание образов, но в дальнейшем продолжит работу в этом направлении.
- Я делаю не профессиональные косплеи, а скорее качественные пародии, - рассказывает «КП» Настя Уксусова. - Полноценные косплеи это очень сложно и энергозатратно, люди по несколько месяцев могут готовить один костюм: шить, подбирать обувь и грим. Я же делаю читаемые образы только для фото в Instagram, и могу делать это часто. Я пока только начала этим заниматься, но уже имею большой отклик. В планах сделать образы из Overwatch, League of legends, «Наруто» и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU