На Урале суд восстановил женщину с хроническими заболеваниями в очереди на получение жилья

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-27T16:45:48+03:00

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На Урале суд восстановил болеющую женщину в очереди на получение жилья. Жительница Первоуральска страдает заболеванием, включенным в перечень тяжелых хронических форм, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Также она имеет II группу инвалидности. Женщине приходится жить с двумя детьми и братом в квартире матери.

- Муж женщины в 2011 году был признан малоимущим и принят на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору соцнайма. В 2011 и 2012 годах у пары родились дети, семья в количестве 4 человек была включена во внеочередной список. В 2014 году супруг умер, в состав семьи были внесены изменения. А в январе 2019 женщина была снята с жилищного учета, - объяснили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Комиссия решила, что в состав семьи входят не 3 человека, а 5 - мать и брат женщины. В этом случае на них также должны быть представлены документы, подтверждающие право состоять в очереди на жилье. Женщина обратилась в суд. На заседании, решили, что тот факт, что женщина и ее дети зарегистрированы по месту жительства и проживают в квартире ее матери не означает, что они являются членами одной семьи. Доводы ответчика о том, что женщина была обязана предоставить сведения о матери и брате суд признал необоснованными. Сейчас ее обязаны восстановить в очередности на жилье под тем же номером, под которым она стояла все эти годы.

ИСТОЧНИК KP.RU