«Уголки для отдыха должны быть в каждом районе»: Александр Высокинский открыл новый благоустроенный сквер

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-27T15:26:09+03:00

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27 августа состоялось торжественное открытие обновлённого сквера Первых строителей Молодёжного жилого комплекса (МЖК). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и глава администрации Кировского района Александр Лошаков ирадиционно перерезали красную ленточку с юными горожанами, потому что именно они будут хозяйничать в отреставрированном сквере и заниматься спортом на воркаут-площадке.

Общественное обсуждение проектов благоустройства сквера Первых строителей МЖК на улице Высоцкого проходило в феврале текущего года в здании районной администрации. Архитекторы, дизайнеры и представители общественности проговорили детали инфраструктурного наполнения общественного пространства. Сейчас в сквере обустроена входная группа, восстановлен амфитеатр, на территории разбит многоярусный цветник и сооружён сад камней, а также оборудованы зоны активности в виде спортивной и детской площадок.

По инициативе Главы города, в 2019 году все семь районов Екатеринбурга получили из городского бюджета дополнительные целевые средства на благоустройство парков, скверов и других общественных пространств. Александр Высокинский поставил перед главами районных администраций задачу выбрать наиболее востребованные жителями объекты, подготовить проекты их благоустройства с учётом пожеланий горожан. Всего на реализацию данного плана в 2019 году муниципалитет направил более 160 миллионов рублей.

Летом этого года в каждом районе Екатеринбурга проведены работы по благоустройству двух-трёх парков или скверов для комфортного отдыха жителей и гостей столицы Урала.

ИСТОЧНИК KP.RU