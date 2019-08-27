2019-08-27T15:26:09+03:00
Общество

«Уголки для отдыха должны быть в каждом районе»: Александр Высокинский открыл новый благоустроенный сквер

Реализованный проект стал результатом совместных обсуждений с архитекторами, дизайнерами и жителями района
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 августа состоялось торжественное открытие обновлённого сквера Первых строителей Молодёжного жилого комплекса (МЖК). Глава Екатеринбурга Александр Высокинский и глава администрации Кировского района Александр Лошаков ирадиционно перерезали красную ленточку с юными горожанами, потому что именно они будут хозяйничать в отреставрированном сквере и заниматься спортом на воркаут-площадке.

Общественное обсуждение проектов благоустройства сквера Первых строителей МЖК на улице Высоцкого проходило в феврале текущего года в здании районной администрации. Архитекторы, дизайнеры и представители общественности проговорили детали инфраструктурного наполнения общественного пространства. Сейчас в сквере обустроена входная группа, восстановлен амфитеатр, на территории разбит многоярусный цветник и сооружён сад камней, а также оборудованы зоны активности в виде спортивной и детской площадок.

По инициативе Главы города, в 2019 году все семь районов Екатеринбурга получили из городского бюджета дополнительные целевые средства на благоустройство парков, скверов и других общественных пространств. Александр Высокинский поставил перед главами районных администраций задачу выбрать наиболее востребованные жителями объекты, подготовить проекты их благоустройства с учётом пожеланий горожан. Всего на реализацию данного плана в 2019 году муниципалитет направил более 160 миллионов рублей.

Летом этого года в каждом районе Екатеринбурга проведены работы по благоустройству двух-трёх парков или скверов для комфортного отдыха жителей и гостей столицы Урала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»
Свердловского пристава оштрафовали за «косяки» в рассмотрении обращений
Не растерялась: на Урале местная жительница потушила горящего мужчину на пороге своего дома
«Шрифт - полная жесть»: студия Артемия Лебедева создала для уральского бизнесмена логотип как у Apple
С начала года на Урале изъяли 50 тысяч литров поддельного алкоголя
В Екатеринбурге мать первоклассника выплатит штраф за липовую прописку
ЕВРАЗ направит дополнительно 120 млн рублей на развитие Качканара
«Работаем на износ»: акушеры из Качканара пожаловались на условия Владимиру Путину
«Родители ничего не знали»: на Урале Hyundai сбил 14-летнего подростка на мопеде
Некоторые жители Екатеринбурга на день останутся без света
Два хирурга из Нижнего Тагила решили не увольняться после визита свердловского министра здравоохранения
Всюду летают мухи: на Урале из-за грубых нарушений закрыли пельменную
ВТБ оказал финансовую поддержку ООО «ПрофМодуль» на 225 млн рублей
Стела «Екатеринбург» ищет хозяина
Порадовать учителей: в выходные в Екатеринбурге будут торговать цветами перед 1 сентября
«Не выполнял условия законодательства»: прокуратура заставила лечь в больницу уральца с туберкулезом
В Екатеринбурге завершились поиски 50-летнего таксиста с татуировкой тигра
Будут соревноваться в меткости: в Екатеринбург со всей России съедутся 70 снайперов
«Хотел понаблюдать за сотрудниками»: кольцовские таможенники забрали у пассажира 6 видеокамер
Свердловский министр здравоохранения приехал в Нижний Тагил, чтобы поговорить с увольняющимися хирургами
«Это я называю саботажем»: депутат Госдумы от Нижнего Тагила высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов
«Осваиваю самостоятельное движение»: выжившая на севере Урала туристка начала ходить
В Екатеринбурге изменится схема движения автобусов № 56 и № 56б
В «БКС Брокер» рассказали, как составить инвестиционную стратегию