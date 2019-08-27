2019-08-27T15:08:30+03:00
Экономика

ВТБ выпустил более 12 миллионов карт «Мир»

С 2016 года банк постоянно расширяет функционал карт и улучшает процесс обслуживания
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В июле ВТБ приступил к выпуску карт «Мир» - Maestro с возможностью бесконтактной оплаты внутри страны и за границейВ июле ВТБ приступил к выпуску карт «Мир» - Maestro с возможностью бесконтактной оплаты внутри страны и за границей
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ВТБ увеличил объем эмиссии карт платежной системы «Мир». Основную часть выпуска составляют зарплатные карты. На сегодняшний день наибольший объем приходится на Московскую, Лениниградскую, Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области.

Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.

К выпуску национальных карт ВТБ приступил одним из первых на рынке в четвертом квартале 2016 года. С тех пор банк постоянно расширяет функционал карт и улучшает процесс обслуживания для их владельцев.

На базе платежной системы «Мир» осуществляется вся эмиссия Карты москвича и Единой карты петербуржца. Кроме того, карта может быть использована для получения пенсии и других социальных выплат. Их держатели могут совершать платежи, в том числе с помощью Android-смартфона, подключившись к мобильному платежному сервису Mir Pay.

В июле ВТБ приступил к выпуску кобейджинговых карт «Мир»-Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как внутри страны, так и за границей.

- Мы стремимся открывать нашим клиентам новые возможности, расширяя границы использования карт «Мир». Одним из знаменательных совместных проектов стало успешное завершение сертификации и начало выпуска кобейджинговых карт «Мир»-Maestro с возможностью бесконтактной оплаты для двух платежных приложений как на территории страны, так и за границей. Учитывая, что с каждым месяцем растет число владельцев карт национальной платежной системы, уверен, многим клиентам эта функция точно пригодится, - прокомментировал Валерий Чулков, член правления ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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