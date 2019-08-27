Свердловского пристава оштрафовали за «косяки» в рассмотрении обращений

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-27T15:07:18+03:00

Пристав оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение в порядке рассмотрения обращений Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Пристава Нижнего Тагила оштрафовали на 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращения.

- 21 июня этого года сотрудниками колледжа в отдел судебных приставов Нижнего Тагила было направлено обращение о предоставлении информации по исполнительному производству, взыскателем по которому является учреждение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Это обращение было зарегистрировано 25 июня в отделе приставов, а 26 июня передано исполнителю для подготовки ответа на обращение. Однако проверка выяснила, что ответ заявителю отправлен не был.

На пристава, нарушившего порядок, завели административное дело и передали в суд. Там ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU