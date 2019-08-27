2019-08-27T15:06:34+03:00
Происшествия

Не растерялась: на Урале местная жительница потушила горящего мужчину на пороге своего дома

Его госпитализировали в горбольницу с 80 % ожогами тела
Мария Трапезникова
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Личность мужчины пока не установлена, он получил 80% ожогов тела и был срочно госпитализирован в горбольницуЛичность мужчины пока не установлена, он получил 80% ожогов тела и был срочно госпитализирован в горбольницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Березовском сегодня утром, 27 августа, одна из жительниц обнаружила на пороге своей квартиры, прямо на лестничной площадке, горящего мужчину. Она сразу же вызвала спасателей и принялась тушить пострадавшего самостоятельно. Сообщение диспетчерам поступило в 8:25.

- Мужчину потушили еще до приезда пожарных. На нем сгорела почти вся одежда, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Его срочно госпитализировали в горбольницу с 80 % ожогами тела.

Уточняется, что личность пострадавшего пока не известна. В пресс-службе МВД добавили, что уточнят информацию и при необходимости сообщат точные причины инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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