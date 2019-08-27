Не растерялась: на Урале местная жительница потушила горящего мужчину на пороге своего дома
В Березовском сегодня утром, 27 августа, одна из жительниц обнаружила на пороге своей квартиры, прямо на лестничной площадке, горящего мужчину. Она сразу же вызвала спасателей и принялась тушить пострадавшего самостоятельно. Сообщение диспетчерам поступило в 8:25.
- Мужчину потушили еще до приезда пожарных. На нем сгорела почти вся одежда, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. - Его срочно госпитализировали в горбольницу с 80 % ожогами тела.
Уточняется, что личность пострадавшего пока не известна. В пресс-службе МВД добавили, что уточнят информацию и при необходимости сообщат точные причины инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU