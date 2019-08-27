В Екатеринбурге мать первоклассника выплатит штраф за липовую прописку

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-27T14:23:29+03:00

Женщина во время записи ребенка в 1 класс подала "липовое" свидетельство о месте регистрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге мать первоклассника выплатит штраф за поддельное свидетельство о регистрации для зачисления ребенка в школу.

- При приеме и зачислении детей в первые классы на 2019/2020 учебный год прокуратуры выявила факт предоставления родителем липового свидетельства о регистрации по месту пребывания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом мать ребенка предоставила его через отдел приема и выдачи документов.

Теперь в отношении женщины будет рассматриваться уголовное дело. Сама она полностью признала вину и теперь, по решению суда, должна будет выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU