2019-08-27T14:23:29+03:00
Общество

В Екатеринбурге мать первоклассника выплатит штраф за липовую прописку

Таким образом она пыталась зачислить ребенка в школу
Мария Трапезникова
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Женщина во время записи ребенка в 1 класс подала "липовое" свидетельство о месте регистрацииЖенщина во время записи ребенка в 1 класс подала "липовое" свидетельство о месте регистрацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге мать первоклассника выплатит штраф за поддельное свидетельство о регистрации для зачисления ребенка в школу.

- При приеме и зачислении детей в первые классы на 2019/2020 учебный год прокуратуры выявила факт предоставления родителем липового свидетельства о регистрации по месту пребывания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом мать ребенка предоставила его через отдел приема и выдачи документов.

Теперь в отношении женщины будет рассматриваться уголовное дело. Сама она полностью признала вину и теперь, по решению суда, должна будет выплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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