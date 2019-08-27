В Екатеринбурге мать первоклассника выплатит штраф за липовую прописку
Таким образом она пыталась зачислить ребенка в школу
Женщина во время записи ребенка в 1 класс подала "липовое" свидетельство о месте регистрацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге мать первоклассника выплатит штраф за поддельное свидетельство о регистрации для зачисления ребенка в школу.
- При приеме и зачислении детей в первые классы на 2019/2020 учебный год прокуратуры выявила факт предоставления родителем липового свидетельства о регистрации по месту пребывания, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом мать ребенка предоставила его через отдел приема и выдачи документов.
Теперь в отношении женщины будет рассматриваться уголовное дело. Сама она полностью признала вину и теперь, по решению суда, должна будет выплатить штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU