2019-08-27T14:31:05+03:00
Экономика

ЕВРАЗ направит дополнительно 120 млн рублей на развитие Качканара

Это уже третье соглашение между ЕВРАЗом и КГО
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ЕВРАЗ по третьему дополнительному соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Качканарским городским округом (КГО) направит еще 120 млн руб. на финансирование проектов города. Соглашение, которое ранее подписали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов и Глава КГО Андрей Ярославцев, предусматривает реализацию следующих мероприятий:

- разработку проекта строительства Ледового дворца спорта;

- приобретение снегоуплотнительной машины «Ратрак» и ремонт дорожек стадиона «Горняк»;

- текущий ремонт, замену окон в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования;

- устройство детских площадок и зеленых зон;

- приобретение баяна для библиотеки им. Селянина;

- ремонт мемориалов в поселке Валериановск и парке «Строитель»;

- дополнительное финансирование проектов строительства лыжной базы и футбольного комплекса «Олимп», а также строительство новогоднего ледового городка;

- повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры Качканарского городского округа;

- реализацию совместных социально-направленных проектов администрации КГО и ЕВРАЗа.

Администрация КГО, в свою очередь. гарантирует содействие в повышении эффективности работы предприятий ЕВРАЗа, а также стабильность правовых и административных условий для инвестиций и активного развития производства на территории округа.

- Сотрудничество компании и муниципалитета стало традицией, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Подтверждением этому служат масштабные стройки: Дворец единоборств, футбольный комплекс «Олимп», лыжероллерная трасса и другие объекты. Уже началось проектирование Ледового дворца. В планах - содействие развитию сферы здравоохранения. Мы хотим помочь городу улучшить ситуацию с инфраструктурой, оборудованием.

- Мы видим вклад ЕВРАЗа в реализацию национальных проектов России по развитию образования, городской среды. Ключевое направление - демография и ее важная составляющая - спорт. Масштабные спортивные объекты строятся для того, чтобы молодежь выбирала наш город, оставалась здесь, - отметил глава города Андрей Ярославцев.

Это уже третье соглашение между ЕВРАЗом и КГО. Согласно предыдущим соглашениям, при поддержке ЕВРАЗа в Качканаре будет построен современный Дворец спорта, реконструирован Качканарский горно-промышленный колледж и другие объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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