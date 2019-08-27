ЕВРАЗ направит дополнительно 120 млн рублей на развитие Качканара
ЕВРАЗ по третьему дополнительному соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с Качканарским городским округом (КГО) направит еще 120 млн руб. на финансирование проектов города. Соглашение, которое ранее подписали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов и Глава КГО Андрей Ярославцев, предусматривает реализацию следующих мероприятий:
- разработку проекта строительства Ледового дворца спорта;
- приобретение снегоуплотнительной машины «Ратрак» и ремонт дорожек стадиона «Горняк»;
- текущий ремонт, замену окон в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования;
- устройство детских площадок и зеленых зон;
- приобретение баяна для библиотеки им. Селянина;
- ремонт мемориалов в поселке Валериановск и парке «Строитель»;
- дополнительное финансирование проектов строительства лыжной базы и футбольного комплекса «Олимп», а также строительство новогоднего ледового городка;
- повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры Качканарского городского округа;
- реализацию совместных социально-направленных проектов администрации КГО и ЕВРАЗа.
Администрация КГО, в свою очередь. гарантирует содействие в повышении эффективности работы предприятий ЕВРАЗа, а также стабильность правовых и административных условий для инвестиций и активного развития производства на территории округа.
- Сотрудничество компании и муниципалитета стало традицией, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Подтверждением этому служат масштабные стройки: Дворец единоборств, футбольный комплекс «Олимп», лыжероллерная трасса и другие объекты. Уже началось проектирование Ледового дворца. В планах - содействие развитию сферы здравоохранения. Мы хотим помочь городу улучшить ситуацию с инфраструктурой, оборудованием.
- Мы видим вклад ЕВРАЗа в реализацию национальных проектов России по развитию образования, городской среды. Ключевое направление - демография и ее важная составляющая - спорт. Масштабные спортивные объекты строятся для того, чтобы молодежь выбирала наш город, оставалась здесь, - отметил глава города Андрей Ярославцев.
Это уже третье соглашение между ЕВРАЗом и КГО. Согласно предыдущим соглашениям, при поддержке ЕВРАЗа в Качканаре будет построен современный Дворец спорта, реконструирован Качканарский горно-промышленный колледж и другие объекты.
ИСТОЧНИК KP.RU