«Родители ничего не знали»: на Урале Hyundai сбил 14-летнего подростка на мопеде

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-27T12:48:53+03:00

Транспорт мальчику подарили родственники, родители были не в курсе

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В Верхотурье вчера, 26 августа, поздно вечером произошла авария, в результате которой пострадал 14-летний подросток.

- Водитель автомобиля Hyundai Getz при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мопеду «Альфа», которым управлял 14-летний мальчик, в результате чего произошло столкновение, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Подросток получил травмы различной степени тяжести и был срочно госпитализирован в Верхотурскую горбольницу.

Мопедом управлял 14-летний подросток без прав. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Оказалось, что мальчик не имел прав, а мопед ему подарили родственники – родители об этом ничего не знали. В ГИБДД сообщили, что в момент аварии на мальчике не было мотошлема.

Сейчас на его родителей заведено административное дело, а по факту ДТП проводится проверка. В Госавтоинспекции напоминают, что управлять автотранспортом могут только лица, получившие водительские права и прошедшие обучение.

ИСТОЧНИК KP.RU