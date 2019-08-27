Некоторые жители Екатеринбурга на день останутся без света

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-27T12:31:57+03:00

Электричество отключат на день с 9:00 до 17:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Электричество отключат 28 августа с 9:00 до 17:00

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Некоторые жители Верх-Исетского района Екатеринбурга завтра, 28 августа, останутся без электричества. С 9:00 до 17:00 будут проводиться ремонтные работы.

Свет отключат в домах:

- по улице Викулова, 72-76;

- по улице Плотников, 48-58, 62-68, 55а-59, 63-71;

- по улице Красноуфимская, 47.

- Помимо этого, с 9:00 до 16:00 будет отключение электроэнергии на улице Дарьинской и в садах «Черемушки», «Росинка» и «Ивушки-1», - сообщил в пресс-службе администрации Верх-Исетского района.

После завершения работ напряжение в дома подадут без предупреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU