2019-08-27T12:00:49+03:00
Общество

Всюду летают мухи: на Урале из-за грубых нарушений закрыли пельменную

Помещение оказалось очень грязным, там долгое время не проводился ремонт, и нет нормальной канализации
Мария Трапезникова
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Пельменную закрыли из-за грубых нарушений и антисанитарииПельменную закрыли из-за грубых нарушений и антисанитарииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Серове из-за антисанитарии закрыли «пельменную с мухами». Ее работа приостановлена на месяц. В июле этого года региональным управлением Респотребнадзора была проведена внеплановая проверка.

- Были выявлены грубые нарушения: хранение продуктов осуществляется с нарушением условий хранения, системы водопровода и канализации находятся в неисправном состоянии, - рассказали в пресс-службе. – Помимо этого, помещения пельменной грязные, там долгое время не проводился ремонт, весь разделочный инвентарь хранится без специальной маркировки, и повсюду летают мухи.

Из-за того, что все это может навредить здоровью населения и самих работников, по решению суда пельменная была закрыта на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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