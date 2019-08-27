Стела «Екатеринбург» ищет хозяина
Если собственника не найдут, она будет предана муниципалитету
Фото: Яндекс.Панорамы
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Стела «Екатеринбург», которая находится на Новомосковском тракте, осталась без хозяина. Сейчас мэрия разыскивает собственника. Соответствующий документ получил депутат Госдумы Андрей Альшевских.
- Если никто не объявится, муниципалитет возьмет знаковую конструкцию на свой баланс, после чего отремонтирует ее, - рассказал он в своем блоге.
Фото: Андрей Альшевских
Сейчас стела находится в Верх-Исетском районе и признана «бесхозной». Она поставлена на учет для признания права собственности.
ИСТОЧНИК KP.RU