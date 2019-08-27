Стела «Екатеринбург» ищет хозяина

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-27T11:22:18+03:00

Если собственника не найдут, она будет предана муниципалитету

Изменить размер текста: A A

Стела «Екатеринбург», которая находится на Новомосковском тракте, осталась без хозяина. Сейчас мэрия разыскивает собственника. Соответствующий документ получил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

- Если никто не объявится, муниципалитет возьмет знаковую конструкцию на свой баланс, после чего отремонтирует ее, - рассказал он в своем блоге.

Фото: Андрей Альшевских

Сейчас стела находится в Верх-Исетском районе и признана «бесхозной». Она поставлена на учет для признания права собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU