2019-08-27T11:22:18+03:00
Общество

Стела «Екатеринбург» ищет хозяина

Если собственника не найдут, она будет предана муниципалитету
Мария Трапезникова
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Фото: Яндекс.ПанорамыФото: Яндекс.Панорамы
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Стела «Екатеринбург», которая находится на Новомосковском тракте, осталась без хозяина. Сейчас мэрия разыскивает собственника. Соответствующий документ получил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

- Если никто не объявится, муниципалитет возьмет знаковую конструкцию на свой баланс, после чего отремонтирует ее, - рассказал он в своем блоге.

Фото: Андрей Альшевских

Фото: Андрей Альшевских

Сейчас стела находится в Верх-Исетском районе и признана «бесхозной». Она поставлена на учет для признания права собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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