Порадовать учителей: в выходные в Екатеринбурге будут торговать цветами перед 1 сентября
Традиционная ярмарка выходного дня, которая проходит на Площади 1905 года, в этот раз будет приурочена к началу учебного года.
- 31 августа и 1 сентября на ней можно будет приобрести цветы и подарки для учителей и воспитателей, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Покупателям представят настоящие изобилие растений.
Помимо этого, на ярмарке можно будет приобрести овощи и фрукты, молочные продукты, мясные деликатесы, рыбу, сладости и мед. Горожан угостят свежим хлебом, пирогами и блинчиками.
На время ярмарки парковка на Площади 1905 года будет перекрыта с 19:00 20 августа до 18:00 1 сентября. Мероприятие будет проходить каждые выходные вплоть до середины сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU