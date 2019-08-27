Порадовать учителей: в выходные в Екатеринбурге будут торговать цветами перед 1 сентября

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-27T11:05:14+03:00

В выходные на Площади 1905 года будут торговать цветами перед 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Традиционная ярмарка выходного дня, которая проходит на Площади 1905 года, в этот раз будет приурочена к началу учебного года.

- 31 августа и 1 сентября на ней можно будет приобрести цветы и подарки для учителей и воспитателей, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Покупателям представят настоящие изобилие растений.

Помимо этого, на ярмарке можно будет приобрести овощи и фрукты, молочные продукты, мясные деликатесы, рыбу, сладости и мед. Горожан угостят свежим хлебом, пирогами и блинчиками.

На время ярмарки парковка на Площади 1905 года будет перекрыта с 19:00 20 августа до 18:00 1 сентября. Мероприятие будет проходить каждые выходные вплоть до середины сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU