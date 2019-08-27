«Не выполнял условия законодательства»: прокуратура заставила лечь в больницу уральца с туберкулезом
Прокуратура Верхней Салды заставила местного жителя, болеющего туберкулезом, лечь в больницу. Оказалось, что мужчина долгое время отказывался от госпитализации, чем ставил под угрозу здоровье окружающих.
- Данная форма является заразной и представляет угрозу для окружающих, они обязаны проходить медобследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Однако гражданин долгое время отказывался выполнять данные условия.
Тогда в дело вмешалась прокуратура. Она потребовала у суда принудительную госпитализацию мужчины. Там на требования согласились – сейчас гражданин проходит лечение в противотуберкулезном диспансере.
ИСТОЧНИК KP.RU