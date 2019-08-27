«Не выполнял условия законодательства»: прокуратура заставила лечь в больницу уральца с туберкулезом

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-27T10:35:23+03:00

Мужчина болел туберкулезом и долгое время отказывался от госпитализации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина долгое время отказывался от госпитализации и ставил под угрозу здоровье окружающих

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Прокуратура Верхней Салды заставила местного жителя, болеющего туберкулезом, лечь в больницу. Оказалось, что мужчина долгое время отказывался от госпитализации, чем ставил под угрозу здоровье окружающих.

- Данная форма является заразной и представляет угрозу для окружающих, они обязаны проходить медобследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Однако гражданин долгое время отказывался выполнять данные условия.

Тогда в дело вмешалась прокуратура. Она потребовала у суда принудительную госпитализацию мужчины. Там на требования согласились – сейчас гражданин проходит лечение в противотуберкулезном диспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU