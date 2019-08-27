2019-08-27T10:22:37+03:00
Общество

В Екатеринбурге завершились поиски 50-летнего таксиста с татуировкой тигра

Полиция и волонтеры искали его 5 дней
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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В Екатеринбурге нашли 50-летнего жителя Верхней Пышмы Валерия Васюнина, который работал таксистом. Все 5 дней, пока его искали, он находился в одной из больниц Екатеринбурга, куда попал после аварии.

- Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, ему оказывается необходимая медпомощь. Всем поисковым операциям дан отбой, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Родственникам сразу же сообщили.

Напомним, что мужчина пропал 22 августа. Он отправился в ночную смену на работу, но к своим обязанностям так и не приступил. Об этом его жене сообщили коллеги Васюнина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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