В Екатеринбурге завершились поиски 50-летнего таксиста с татуировкой тигра

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-27T10:22:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге нашли 50-летнего жителя Верхней Пышмы Валерия Васюнина, который работал таксистом. Все 5 дней, пока его искали, он находился в одной из больниц Екатеринбурга, куда попал после аварии.

- Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, ему оказывается необходимая медпомощь. Всем поисковым операциям дан отбой, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Родственникам сразу же сообщили.

Напомним, что мужчина пропал 22 августа. Он отправился в ночную смену на работу, но к своим обязанностям так и не приступил. Об этом его жене сообщили коллеги Васюнина.

ИСТОЧНИК KP.RU