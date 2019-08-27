В Екатеринбурге завершились поиски 50-летнего таксиста с татуировкой тигра
Полиция и волонтеры искали его 5 дней
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге нашли 50-летнего жителя Верхней Пышмы Валерия Васюнина, который работал таксистом. Все 5 дней, пока его искали, он находился в одной из больниц Екатеринбурга, куда попал после аварии.
- Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, ему оказывается необходимая медпомощь. Всем поисковым операциям дан отбой, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – Родственникам сразу же сообщили.
Напомним, что мужчина пропал 22 августа. Он отправился в ночную смену на работу, но к своим обязанностям так и не приступил. Об этом его жене сообщили коллеги Васюнина.
ИСТОЧНИК KP.RU