«Хотел понаблюдать за сотрудниками»: кольцовские таможенники забрали у пассажира 18 килограммов видеокамер

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-27T09:41:54+03:00

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Кольцовские таможенники конфисковали у пассажира 18 килограммов видеокамер. Гражданин Китая прошел в «зеленый коридор» с полным чемоданом техники.

- Таможенники насчитали 6 видеокамер наружного наблюдения, 8 блоков питания, 8 кронштейнов крепления и сетевой кабель, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления. – Инспекторам мужчина рассказал, что владеет собственным производством в Перми, а камеры везет для наблюдения за процессом работы и сотрудниками.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Всю технику нужно было задекларировать, однако этого не было сделано. Ее изъяли и направили для определения стоимости. Сейчас пассажиру грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU