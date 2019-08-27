В Екатеринбурге изменится схема движения автобусов №56 и №56Б

СЕГОДНЯ 08:54 2019-08-27T08:54:44+03:00

С 27 по 29 августа автобусы не будут доезжать до конечной остановки из-за ремонтных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два дня они не будут доезжать до конечной остановки

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В Екатеринбурге поменяется схема движения автобусов №56 и №56Б. Изменения вступают в силу с сегодняшнего дня, 27 августа, и продлятся до 29 августа. В ближайшие дни они не будут доезжать до конечной остановки.

- Автобусы связывают Уралмаш с отдаленными территориями: посёлками Садовый и Березит. В эти три дня автобусы будут доезжать лишь до остановки «Кирпичный завод», - рассказал глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко на своей странице в Facebook. – Это связано с ремонтом железнодорожного переезда на улице Валимхаматова в Садовом. Это предписание ГИБДД.

Фото: Роман Кравченко

Напомним, с 27 августа в Екатеринбурге изменилась схема движения автобуса №50 «17 Мехколонна — Патра — УрФУ». Теперь его маршрут будет называться «17 Мехколонна — Павла Шаманова — УрФУ». В него добавили 14 остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU