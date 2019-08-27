В «БКС Брокер» рассказали, как составить инвестиционную стратегию

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-27T08:44:20+03:00

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За последние 12 лет количество брокерских счетов частных инвесторов в нашей стране выросло в четыре раза. Но, несмотря на это, эксперты рынка не готовы говорить о том, что россияне уверенно инвестируют на фондовом рынке, так как в большинстве случаев у них нет понимания стратегического планирования в личных финансах, рассказали в «БКС Брокер».

- Прежде, чем начать, необходимо чётко прописать свои цели, задачи и стратегию. Иначе результата не будет, - рассказал Всеволод Зубов, эксперт по инвестиционным стратегиям «БКС Брокер».

При разработке инвестиционной стратегии в первую очередь стоит принять для себя тот уровень риска, к которому инвестор готов. Здесь правило только одно: чем больше доходность, тем выше риск. Далее специалисты советуют определиться со сроками инвестирования – от этого зависит и набор инструментов, который лучше всего применить для данных целей. Например, если деньги нужны через год, то акции – слишком рискованный инструмент, лучше подойдут облигации или депозиты. Если вы вложили средства на будущую пенсию, то стоит рассмотреть инвестиции в мировые экономики через индексы. Кроме того, стоит уделить внимание и основной валюте инвестиций и способы реализации своей стратегии – самостоятельно или через брокера.

ИСТОЧНИК KP.RU