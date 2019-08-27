2019-08-27T08:24:40+03:00
Общество

«Уральские авиалинии» выпустили футболки с крылатой фразой бортпроводника А321

Первому заказавшему обещают початок кукурузы с поля, где экстренно сел лайнер
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"
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Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила ограниченную серию футболок с фразой бортпроводника А321 Дмитрия Ивлицкого. Так он направлял пассажиров самолета, совершившего незапланированную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Фраза уже стала крылатой и ушла в народ: «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».

- Мы выпустили лимитированную версию по многочисленным просьбам. Первому заказавшему отправим початок кукурузы с того самого поля, где приземлился наш лайнер, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Напомним, что не так давно группа уральских дизайнеров выпустила серию футболок с крылатой фразой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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