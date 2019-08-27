У уральца забрали автокран из-за долга в 2 миллиона

СЕГОДНЯ 07:57 2019-08-27T08:43:34+03:00

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Приставы Белоярского районного отдела забрали у местного жителя автокран за долг в 2 миллиона рублей.

- Должнику были вручены требования об оплате долга, но в срок, данный ему для добровольного погашения, он не исполнил требования исполнительного документа, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Тогда автокран «Челябинец» отправили на штрафстоянку. Должнику объяснили, что, если сумма не будет погашена в ближайшее время, ТС отправят на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU