«Много лет точил на него зуб»: на Урале местному жителю, убившему родного брата, грозит 9,5 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 07:48 2019-08-27T07:48:11+03:00

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В Шали осудили местного жителя за убийство родного брата. Причиной послужил конфликт, который длился между братьями на протяжении многих лет из-за неразделенной любви. В 2011 году родной брат обвиняемого из ревности избил сожительницу, после чего она скончалась. Мужчину в этом же году осудили.

- Несколькими годами позже, 2 апреля 2019 года, два брата в компании их знакомых расписали спиртные напитки. В ходе этого собутыльники братьев заснули за столом. Между 9 и 11 вечера братья, находясь с сильном алкогольном опьянении, вновь поссорились из-за бывшей сожительницы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Обвиняемый решил убить брата и стал бить его руками по голове. Затем взял со стола нож и ударил его несколько раз в спину и в голову.

Его брат, спасаясь, выбежал на улицу, но не смог далеко убежать и упал на дороге. Подсудимый прошел дальше и, перейдя через дорогу, упал на обочину и уснул. Там его обнаружила полиция.

Во время допроса мужчина полностью признал вину, но в суде отказался от своих слов. Однако его все равно признали виновным и назначили 9,5 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU