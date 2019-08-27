«Лежал на проезжей части и беспомощно крутил головой»: в Екатеринбурге спасли маленького стрижонка

СЕГОДНЯ 07:09 2019-08-27T07:09:59+03:00

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В Екатеринбурге местная жительница спасла маленького стрижа. Вчера вечером, в районе кинотеатра «Заря», девушка шла домой и услышала жалобный писк.

- Я заметила под ногами, на проезжей части, маленький серый комочек, который беспомощно крутил головой, и пытался подняться. Я взяла стрижа на руки, он весь дрожал, и прижался ко мне, - рассказала Алена Быртаева. – Дома посадила в коробочку, сделала грелку, напоила водой. Сейчас он у меня, спит в коробочке.

Сама Алена живет за границей, а в столицу Урала приезжает в гости к родственникам и друзьям, поэтому оставить малютку у себя она не может. Теперь птичка ищет новый дом.

Питаются стрижи свежими или свежеморожеными сверчками, тараканами или муравьиными яйцами. Они любят тепло и небольшие закрытые пространства – что-то вроде картонной коробки. В ней должно быть темно. Если вы хотите взять стрижонка к себе, то можно написать Алене.

ИСТОЧНИК KP.RU