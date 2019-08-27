«Город способен на большее»: известный боксер Костя Дзю проведет мастер-класс в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 06:40 2019-08-27T06:43:16+03:00

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Двукратный чемпион Европы, чемпион мира среди любителей, абсолютный чемпион мира по боксу и уроженец свердловского города Лесной Костя Дзю проведет в столице Урала мастер-класс. Помимо этого, спортсмен будет присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира по боксу, который пройдет 8-21 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе УрФУ, выпускником которого он является.

- Бокс в Свердловской области всегда был очень популярен. И последние годы, когда я наблюдал, а по возможности и посещал крупные турниры по боксу, что проходили в Екатеринбурге, во мне росла уверенность, что город способен на большее, - рассказал спортсмен. – А после чемпионата мира по футболу, матчи которого феерично прошли в уральской столице, эта уверенность только окрепла.

Открытая тренировка вместе с известным боксером запланирована на 9 сентября. Она пройдет в спорткомплексе УрФУ. После нее ожидается фото- и автографсессия.

ИСТОЧНИК KP.RU