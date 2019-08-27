«Потушили за 8 минут»: недалеко от Екатеринбурга вспыхнула баня

СЕГОДНЯ 06:10 2019-08-27T06:10:43+03:00

На место сразу же прибыла бригада спасателей, в пожаре никто не пострадал

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В Верхней Пышме на улице Жукова вчера, 26 августа, поздно вечером загорелась баня. Сообщение диспетчерам поступило в 21:10.

- На площади в 2 «квадрата» были повреждены чердачное перекрытие и стена частной бани, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На место сразу прибыли 2 спецмашины и 7 спасателей. В 21:18 огонь был локализован, в 21:26 – потушен, а в 21:35 – закончен разбор сгоревших конструкций и проливка. При пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU