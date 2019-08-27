«Потушили за 8 минут»: недалеко от Екатеринбурга вспыхнула баня
На место сразу же прибыла бригада спасателей, в пожаре никто не пострадал
В Верхней Пышме вчера поздно вечером загорелась баняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхней Пышме на улице Жукова вчера, 26 августа, поздно вечером загорелась баня. Сообщение диспетчерам поступило в 21:10.
- На площади в 2 «квадрата» были повреждены чердачное перекрытие и стена частной бани, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
На место сразу прибыли 2 спецмашины и 7 спасателей. В 21:18 огонь был локализован, в 21:26 – потушен, а в 21:35 – закончен разбор сгоревших конструкций и проливка. При пожаре никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU