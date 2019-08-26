2019-08-26T20:06:19+03:00
Общество

«Числился в списке проблемных»: На Урале пайщикам жилого комлекса «Оптимист» вручили ключи

Свои квартиры жители Первоуральска ждали с 2016 года
Алина СУРИНА
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Фото: Департамент информационной политики Свердловской областиФото: Департамент информационной политики Свердловской области
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На Урале пайщикам жилого комплекса «Оптимист» вручили ключи. Свои квартиры жители Первоуральска ждали с 2016 года. Строительство жилого комплекса на улице Береговой велось под контролем губернатора Свердловской области, поскольку объект числился в списке «проблемных». Жилой комплекс «Оптимист» - это семнадцатиэтажный комплекс из трех секций на 210 квартир. В квартирах выполнена чистовая отделка. Благоустроена придомовая территория.

- Спасибо губернатору, правительству области за то, что не бросили нас и построили нам такое чудо. Дом построен в соответствии со всеми современными требованиями, с использованием энергосберегающих технологий. Это современный дом с собственной детской площадкой и парковкой, - сказал житель дома Евгений Крылов.

Планировалось, что это будет доступное жилье для бюджетников, пенсионеров, многодетных семей. Но из-за финансовых трудностей застройщика строительство остановилось в 2016 году. В результате от действий недобросовестного застройщика пострадали более 100 семей. В итоге средства были направлены из бюджета Свердловской области. Всего на строительство объекта ушло более 800 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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