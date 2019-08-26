СЕГОДНЯ 19:17 2019-08-26T19:17:27+03:00

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Балет «Конек-Горбунок» екатеринбургского оперного стал одной из ожидаемых театральных премьер. Forbes опубликовали десять главных балетных премьер нового театрального сезона 2019-2020. Рейтинг подготовила эксперт фестиваля «Золотая маска» и сотрудница Большого театра Анна Галайда. Уральская постановка худрука «Урал Балета» Вячеслава Самодурова она включила в категорию для «искушенных балетоманов». Премьера балета «Конек-горбунок» в Екатеринбурге запланирована на 2 июля 2020 года. В основе премьеры от лежит сценарий 1864 года. При этом Самодуров в постановке решился восстановить фрагменты хореографии Александра Горского, который ставил «Конька» в Мариинском театре в 1912 году.

- Балетная труппа из Екатеринбурга прорвалась в большой балетный мир необычной версией старинной полузабытой «Пахиты», превратив ее в путешествие по культурным слоям трех веков. Постановка получила все возможные награды, а театр решил продвинуться дальше в исследовании механизма старинного балета. «Конька-горбунка» клеймили позором за бессодержательность Некрасов и Салтыков-Щедрин, но за разнообразие и виртуозность танцев обожали зрители. «Конька» дыбом поставит екатеринбургский выдумщик Вячеслав Самодуров, взяв в соавторы Антона Пимонова, - написала Анна Галайда в рейтинге.

Наряду с премьерой «Урал Опера Балет» в рейтинге представлены премьера Кристины Пайт в Парижской опере, «Проект Данте» королевского балета Великобритании на сцене театра Ковент-Гарден, «Вечер в честь Хермана Корнехо» на сцене театра Коха в Нью-Йорке. Из российских премьер критик рекомендует посетить московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко «Дон Кихот» в версии Рудольфа Нуреева и петербургский международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.».

ИСТОЧНИК KP.RU