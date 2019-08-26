СЕГОДНЯ 18:53 2019-08-26T18:57:59+03:00

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В Свердловской области продолжается сезон активности клещей. Клещи покусали 31 646 уральцев. Среди них 5 633 ребенка. В Екатеринбурге паукообразные напали на 10 444 человек, в том числе 1 409 детей. На сегодняшний день в лечебно-профилактические организации области с предварительным диагнозом «энцефалит» госпитализировано 300 уральцев. Диагноз подтверждён у 68 человек. С диагнозом «боррелиоз» в больницы поступило 540 человек. Из них у 388 диагноз подтвержден.

- Наибольшую активность клещи проявляют в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Талицком, Рефтинском, Асбестовском, Тугулымском и Пышминском городских округах, и ряде других муниципалитетов, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

На сегодня проведено 228 034 вакцинаций и 339 898 ревакцинаций против клещевого вирусного энцефалита. В Роспотребнадзоре напоминают, что для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обращаться в травматологический пункт лечебно-профилактического учреждения. При невозможности обратиться за медицинской помощью, присосавшегося к телу клеща можно удалить самостоятельно и доставить для исследования зараженности опасными для человека инфекциями в пункты по приему клещей от населения.

ИСТОЧНИК KP.RU