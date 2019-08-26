СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-26T18:19:43+03:00

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Экс-начальник Управления культуры Екатеринбурга уезжает в Москву. Татьяна Ярошевская станет исполнительным директором МХАТа имени Горького. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Управление культуры Екатеринбурга она возглавляла 15 лет. Татьяна Ярошевская надеется помочь театральному делу и культурному пространству Москвы и России.

- Я приняла приглашение Эдуарда Боякова войти в состав его команды и начать работу его заместителем, исполнительным директором МХАТ имени Горького. Сегодня государство наделяет этот легендарный российский театр миссией возрождения исконных традиций отечественного театрального искусства, традиций театра-дома, театра, работающего на энергии национальных ценностей и этических норм. Я вместе с Эдуардом этот актуальный message полностью разделяю, - поделилась экс-начальник Управления культуры Екатеринбурга в Facebook. - Очень надеюсь, верю, убеждена, что мой опыт, моя искренняя любовь и глубочайшая потребность в театре помогут быть полезной театральному делу и культурному пространству Москвы и России.

ИСТОЧНИК KP.RU