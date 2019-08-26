СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-26T16:33:54+03:00

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Больше 30 тысяч уральцев посетили показы Всероссийской акции «Ночь кино». Акция прошла в четвертый раз. Киносеансы прошли в 105 учреждениях культуры. Уральцы посмотрели три отечественных фильма: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

- В читальном зале Карпинской библиотеки имени Попова была оформлена выставка «Имена на все времена» и выставка-инсталляция «Эпоха и кино». В Верхотурье прошел мастер-класс по изготовлению 3D очков и театрализованное представление «Стоп-кадр». В поселке Буланаш состоялся Бал невест и парад детских колясок «Бэби Бум». Не обошлось и без сюрпризов - в Лесном во время «Ночи кино» один из горожан сделал своей девушке предложение руки и сердца, - рассказали организаторы акции.

Кроме того в Доме кино, где прошло официальное открытие акции, была организована фотовыставка и выступление кавер-исполнителей. В Свердловском областном фильмофонде была организована экскурсия «От пленки к цифре» - зрители могли увидеть работу специалиста за реставрационным столом, заглянули в хранилище кинопленок, которое насчитывает более пяти тысяч экземпляров. Наибольшее количество зрителей побывало на кинопоказах в киноконцертном театре «Прогресс» Асбестовского городского округа . Кино здесь посмотрели 1931 зритель.

ИСТОЧНИК KP.RU