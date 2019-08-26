В Екатеринбурге автобус №50 меняет свой маршрут
С 27 августа в Екатеринбурге поменяет схему движения автобус №50. Если раньше маршрут назывался «17 Мехколонна — Патра — УрФУ», то теперь «17 Мехколонна – П. Шаманова – УрФУ». Как сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс», с завтрашнего дня автобус поедет по улицам Амундсена, Краснолесья, Вильгельма де Геннина, Академика Сахарова, Амундсена и далее по прежнему маршруту.
Маршрут №50 будет следовать до остановок «Рабочая» (по ул. Краснолесье) в направлении 17 Мехколонны, «Полянка», «Чкалова — Краснолесье», «Барвинка», «Двинская», «Академический микрорайон», «Павла Шаманова», «Вильгельма де Геннина», «Преображенский парк», «ЖК «Аксиома», «Микрорайон Европейский», «Квартал «Преображенский», «ЖК «Сахаров», «ТК Академический» (по ул. Академика Сахарова) в направлении УрФУ.
В тоже время отменяются остановки на «Рабочая» (по ул. Амундсена) в направлении 17 Мехколонны, «Лесная» и «ТК Академический» (по ул. Амундсена) в направлении УрФУ.
ИСТОЧНИК KP.RU