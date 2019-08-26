2019-08-26T15:59:29+03:00
Общество

«Он бы еще шахида с бомбой нарисовал!»: Юрий Лоза – о скандале вокруг работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

Олег Галимов
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Организаторы фестиваля «Стенограффия» уже предложили убрать крестОрганизаторы фестиваля «Стенограффия» уже предложили убрать крестФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбург вновь оказался в центре скандала из-за работы уличного художника Покраса Лампаса на Уралмаше. Этим летом на площади Первой Пятилетки появился «Супрематический крест».

Православные активисты сразу же заявили о том, что рисунок оскорбляет их чувства и является богохульным. В итоге организаторы фестиваля «Стенограффия» предложили убрать крест.

Православные активисты в жесткой форме вышли протестовать на площадь Первой Пятилетки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Православные активисты в жесткой форме вышли протестовать на площадь Первой ПятилеткиФото: Алексей БУЛАТОВ

О своем отношении к ситуации высказался знаменитый композитор и певец, уроженец Свердловска Юрий Лоза.

- Я к любой полемике отношусь так: надо все согласовывать заранее, - рассказал «КП» Лоза. – Если вы знаете, что в городе есть несколько сил, которые по-разному воспринимают происходящее, то зачем рисковать? Уже обожглись на истории с храмом в сквере. Понятно, что город сложный и противоречивый, но зачем опять все доводить до точки кипения?

- Вы не считаете, что в данном случае речь идет об искусстве, а не об ущемлении чувств верующих?

- Современное искусство все воспринимают по-своему. Художник не может рисовать все то, что ему вздумается. Он бы еще шахида с бомбой нарисовал и заявил «я так вижу». Искусство не свободно от общества и должна делать оглядку на то, какой мир вокруг него. Иначе же начнется анархия и бардак.

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Сегодня, 25 августа, православные активисты вышли на акцию «Не растопчи любовь» против супрематического креста, который нарисовал каллиграфист Покрас Лампас на Площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Также на место прибыли представители фестиваля уличного искусства «Стенограффия», в рамках которого эта работа появились. В итоге между участниками встречи возник конфликт. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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