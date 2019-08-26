Уральские энергетики перекроют движение на Патриотов
На участке в два этапа будут проводиться ремонтные работы теплосети
На участке в два этапа будут проводиться ремонтные работы теплосетиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге ограничат движение транспорта на улице Патриотов. Ремонтные работы теплосети будут проводиться в два этапа.
- На первом этапе, который пройдет с 26 августа по 2 сентября, проезд закроют на перекрестке улицы Патриотов с Демьяна Бедного, - сообщили в пресс-службе администрации мэрии. – На втором этапе (с 3 по 9 сентября) – на перекрестке улиц Патриотов и Шатровой.
Красными кружками отмечены перекрестки, которые будут перекрывать. Фото: Яндекс.Карты
Водителей просят обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU