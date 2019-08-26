2019-08-26T14:45:06+03:00
Экономика

ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК

Инвестиционная площадка станет важным стратегическим приоритетом ВТБ
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Одна из задач проекта – сделать рынок инвестиций доступным для розницыОдна из задач проекта – сделать рынок инвестиций доступным для розницы
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ВТБ Капитал Инвестиции и РБК запустили инвестиционную площадку на сайте quote.rbc.ru. Проект позволяет открывать инвестиционные счета и заключать сделки на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Эквайринг сервиса обеспечивает банк ВТБ совместно с технологическим партнером PAYMO.

Площадка построена на базе технологии с открытым API (application programming interface). Данная концепция подразумевает выстраивание на платформе ВТБ различных площадок с расширением возможностей для неограниченного количества партнеров. Развитие цифровых каналов для удобства клиентов является важным стратегическим приоритетом ВТБ.

Владимир Потапов, главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания, прокомментировал:

- Сделать рынок инвестиций доступным для розницы - это наша стратегическая задача. Мы рады, что одним из первых партнеров в этой работе для нас стал крупнейший негосударственный медиа-холдинг России - РБК. ВТБ - один из первых банков в России, который стал использовать технологию открытого API для развития инвестиционных продуктов.

Комиссия по операциям в первый месяц пользования сервисом составит 0 %.

Посещаемость портала quote.rbc.ru ежемесячно составляет порядка 700 тысяч уникальных пользователей. Проект рассчитан также на привлечение аудитории сайта rbc.ru, газеты, журнала и телевидения холдинга РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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