«Убил за то, что материлась»: в Свердловской области местный житель зарезал подругу

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-26T14:38:37+03:00

Сейчас ему грозит до 15 лет тюрьмы

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В Пригородном районе Свердловской области 20-летний местный житель обвиняется в убийстве. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим.

- Днем 20 августа в квартире дома было обнаружено тело местной жительницы с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений, - сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

- Подозреваемый был задержан полицейскими по горячим следам в течение нескольких часов после убийства. Мужчина, как оказалось, и раньше не ладил с законом, в разные годы был осужден за различные преступления против личности. Последний раз он освободился из мест лишения свободы в мае 2019 года, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Во время допроса мужчина признался в содеянном и пояснил, что совершил его при помощи кухонного ножа. Причиной послужила личная неприязнь к погибшей - между ними завязалась ссора, в которой женщина принялась оскорблять его матерными словами.

В настоящее время он заключен под стражу, а расследование уголовного дела продолжается. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU