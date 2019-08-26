2019-08-26T14:06:23+03:00
Происшествия

«Избил, а затем поджег квартиру»: уральцу грозит 10 лет колонии за убийство товарища

Он не затушил сигарету, оставил ее в квартире и скрылся с места преступления
Мария Трапезникова
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Суд назначил мужчине 10 лет колонии особого режима за убийство своего товарищаСуд назначил мужчине 10 лет колонии особого режима за убийство своего товарищаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Первоуральске вынесли приговор мужчине, который избил своего товарища, в результате чего тот скончался.

- В период с 17 декабря 18:00 до 18 декабря 02:00 в квартире он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с товарищем. В результате этого нанес ему не менее 4 ударов руками в голову - потерпевший упал на пол. Когда он снова поднялся, обвиняемый нанес еще не менее двух ударов руками в область туловища, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого он зажег сигарету и, не докурив и не потушив ее, бросил тлеть в сторону сложенной в комнате одежды. Сам мужчина скрылся с места. Непотушенный окурок привел к пожару в квартире, после чего потерпевший скончался.

Мужчина полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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