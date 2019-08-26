В Екатеринбурге перед 1 сентября проверили школьные автобусы

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-26T13:45:32+03:00

В некоторых были неисправны фары и ремни безопасности

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В Екатеринбурге перед началом учебного года провели проверку школьных автобусов. Особое внимание уделялось наличию огнетушителей и медицинских аптечек, ремней безопасности, маячков, оснащенности автобусов звуковым сигналом «зданий ход» и тахографами, а также исправность тормозной и рулевой систем.

- Сотрудниками государственного технадзора ГИБДД Екатеринбурга совместно с инспекторами Ространснадзора было проверено 21 транспортное средство, выявлено 2 нарушения в части их технической эксплуатации, например, выявлены неисправности внешних световых приборов и ремней безопасности, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Руководителям предприятий и образовательных организаций выданы представления об устранении нарушений. Помимо этого, со всеми водителями провели профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU