На СвЖД поступило более 10 тысяч единиц спецодежды из новой коллекции

СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-26T14:10:47+03:00

Создано более 30 базовых моделей , из которых можно формировать комплекты для проведения всех основных видов работ. Фото: СвЖД

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C начала текущего года на Свердловскую железную дорогу поступило более 10,7 тысяч единиц специальной одежды и обуви из новой коллекции. Всего на 2019 год запланирована поставка 17,9 тыс. единиц спецодежды. Полностью на модельный ряд нового образца структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне СвЖД перейдут в период с 2019 по 2022 гг.

Новая спецодежда отличается улучшенными техническими характеристиками, функциональностью, а также более привлекательным дизайном. За счет применения современных материалов она стала более легкой, прочной, ветронепроницаемой и гигроскопичной. В частности, вес зимних комплектов снизился в 2,5 раза. Большинство летних комплектов выполнено не из смесовых, а из натуральных тканей. С учетом пожеланий работников разработаны варианты одежды для межсезонья. Например, дополнительную подкладку в виде жилета можно отстегнуть - получится демисезонный вариант куртки.

Для женщин разработаны четыре базовые модели зимней и летней спецодежды

Отличительной чертой линейки нового образца является универсальность. Создано более 30 базовых моделей спецодежды, из которых можно формировать комплекты, подходящие для проведения всех основных видов работ. Например, летний мужской комплект «Железнодорожник» заменит сразу шесть прежних моделей: «Путеец», «Электрик», «Электромонтер», «Движенец», «Дефектоскопист» и «Механизатор». Зимний теплозащитный комплект получат 12 категорий работников (монтеры пути, электромеханики, электромонтеры, регулировщики, операторы дефектоскопных тележек и другие). Для женщин предусмотрены четыре базовые модели зима/лето (ранее было две).

Также в новом модельном ряду представлена сигнальная униформа повышенной видимости для инженерно-технического персонала, удобные и функциональные плащи для защиты от дождя и снега, спецобувь. Разработчики снабдили спецодежду дополнительными карманами, накладками, креплением для инструмента и средств связи, светоотражающими элементами.

ИСТОЧНИК KP.RU