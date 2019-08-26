В трамваях Нижнего Тагила появился безнал
В Нижнем Тагиле появился способ оплаты проезда с помощью банковской карты. Нововведение вступило в силу 24 августа. Теперь в каждом из 60 трамваев жители и гости города могут воспользоваться услугой по оплате проезда безналом.
- Предоставление услуги по наличному и безналичному расчетам позволит нам внедрить повременную оплату проезда, когда человек, купив билет на определенное количество минут, сможет в этот промежуток совершать любое количество поездок. Эта мера будет способствовать привлечению тагильчан к передвижению на экологичном городском общественном транспорте, - сообщил директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов.
По словам руководителя, внедрение новой услуги проходит без сбоев и к концу августа полностью войдет в стандартный режим работы.
ИСТОЧНИК KP.RU