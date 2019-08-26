2019-08-26T12:29:55+03:00
Общество

В Екатеринбурге появилась карта с местами, где можно избавиться от ненужной одежды

Сейчас на ней 21 пункт приема
Мария Трапезникова
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Пунктами приема выступают различные соцорганизации и утилизирующие компанииПунктами приема выступают различные соцорганизации и утилизирующие компанииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге появилась карта, на которой показаны пункты приема ненужной одежды. На сервисе 2ГИС отмечены социальные службы, утилизирующие компании и общественные организации – в общем, все точки, где можно сдать маленькие платья и «севшие» ботинки.

- Сейчас на карте города показана 21 такая организация. В пункты принимаются одежда, обувь, другой текстиль и разного рода металлолом, - указано на сервисе 2ГИС.

Фото: скриншот с 2ГИС

Фото: скриншот с 2ГИС

Для того, чтобы высветились все точки, необходимо ввести в поисковую строку «пункты приема одежды» или «сдать одежду». Напомним, что не так давно специалисты 2ГИС добавили пункты раздельного сбора мусора. Всего их на карте около 914.

ИСТОЧНИК KP.RU

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