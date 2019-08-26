2019-08-26T12:22:36+03:00
Звезды

В Музее истории Екатеринбурга зрителей спектакля отправят в прошлое

В городе набирает популярность новый формат - документальный спектакль
Лев ИСТОМИН
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Фото: предоставлено Музеем истории ЕкатеринбургаФото: предоставлено Музеем истории Екатеринбурга
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В Музее истории Екатеринбурга 28 августа в 19:30 посетителям покажут документальный спектакль «Бабушкин дом», который повествует о жизни коренной екатеринбургской семьи, проживающей в районе Нижне-Исетска с середины 19 столетия.

Что, если дом вашего детства разрушен, а семья разъехалась? Для кого-то утешением могут стать лишь теплые воспоминания, другой решит собрать и сохранить историю рода, а после – рассказать ее другим. Именно так поступила екатеринбурженка Ирина Бурова, которая пришла в Музей истории Екатеринбурга с альбомами и дневниковыми записями из семейного архива.

Фото: предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

Фото: предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

Художественный руководитель О.С.Т. Ирина Лядова, драматург Дина Артемкина и актриса Ася Запольских прониклись рассказами женщины и создали нежный и музыкальный спектакль. В нем – судьба самой Ирины Буровой, ее воспоминания о доме своего детства и ценностях ее семьи, рассказанные с помощью собственноручно сделанных ей славянских кукол-оберегов.

«Бабушкин дом» стал частью театрального проекта Ирины Лядовой и Музея истории Екатеринбурга «Семейный альбом». Спектакль поддержан грантом благотворительного общества КАФ.

Где: Музей истории Екатеринбурга, Карла Либкнехта, 26.

Стоимость: 300 рублей.

Билеты можно приобрести на сайте uralbilet.ru или заказать по тел. (343) 270-50-50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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